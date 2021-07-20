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Польша сорвала саммит ЕС с Россией и совершила роковую ошибку

Источник:
Rzeczpospolita
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Фото: DrabikPany / Attribution License

Польские власти с гордостью заявили о блокировке инициативы президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении саммита Россия — ЕС, но самом деле они совершили большую ошибку, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Много говорилось о том, как Польше и странам Балтии удалось унизить Францию и Германию, задушив в зародыше идею президента Макрона и канцлера Меркель о проведении саммита Россия — ЕС по образцу недавней встречи Байдена и Путина. Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в итоге были сорваны, напоминает издание.

Но Польша сделала неверный выбор, отмечает автор статьи. Общеевропейской встречи с Путиным не будет. «Но Макрону не нужен саммит, чтобы с ним поговорить. Меркель также поддерживает диалог с Кремлем. Этим же занимаются чехи, венгры, словаки, финны, австрийцы и другие. И теперь Варшава никак не сможет на этот процесс повлиять», констатирует Rzeczpospolita.

«Альтернатив переговорам нет — отсутствие диалога с большим соседом не может быть верным выбором ни для одной серьезной страны», — поясняет издание. Но, констатирует автор, пока все идет как обычно: Франция и Германия продолжат разговаривать с Путиным, а Польши в очередной раз за столом переговоров не окажется.

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