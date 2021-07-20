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Историки пройдут по следам горных стрелков в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ИРНИТУ

Историки присоединятся к археологам на месте раскопок легендарной прародины монголов, чтобы тщательнее изучить вопрос об отступлении горных стрелков из полка имени Адмирала Колчака, сообщила пресс-служба ИРНИТУ.

Археологи отправились на поиск древних могильников в Оке в начале июля. Скоро к ним присоединятся ученые из разных городов России. В их числе завкафедрой истории и философии Иркутского политеха Павел Новиков. По его словам, путешествие по Окинскому району Бурятии — это возможность определить для себя новый вектор исторических исследований.

«Наибольший интерес для меня всегда представляет двадцатый век — коммунистическое и повстанческое движение, в частности, отступление двадцать пятого Екатеринбургского имени Верховного Правителя Адмирала Колчака полка горных стрелков вдоль Оки и Китоя», — подчеркнул Новиков.

Он отметил, что пока также мало изучен вопрос об уходе местного населения в Монголию. Новиков выразил надежду, что во время полевого семинара он сумеет обнаружить связь прошлого и настоящего.

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Иркутск #История #Наука
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Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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