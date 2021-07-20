Историки пройдут по следам горных стрелков в Бурятии

Историки присоединятся к археологам на месте раскопок легендарной прародины монголов, чтобы тщательнее изучить вопрос об отступлении горных стрелков из полка имени Адмирала Колчака, сообщила пресс-служба ИРНИТУ.

Археологи отправились на поиск древних могильников в Оке в начале июля. Скоро к ним присоединятся ученые из разных городов России. В их числе завкафедрой истории и философии Иркутского политеха Павел Новиков. По его словам, путешествие по Окинскому району Бурятии — это возможность определить для себя новый вектор исторических исследований.

«Наибольший интерес для меня всегда представляет двадцатый век — коммунистическое и повстанческое движение, в частности, отступление двадцать пятого Екатеринбургского имени Верховного Правителя Адмирала Колчака полка горных стрелков вдоль Оки и Китоя», — подчеркнул Новиков.

Он отметил, что пока также мало изучен вопрос об уходе местного населения в Монголию. Новиков выразил надежду, что во время полевого семинара он сумеет обнаружить связь прошлого и настоящего.