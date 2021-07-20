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Три женщины погибли в ДТП в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Три женщины-пассажира погибли в аварии на автодороге Шушенское-Сизая, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, сегодня утром на 5 километров автодороги Шушенское-Сизая 22-летний водитель автомобиля LADA Granta совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП погибли три пассажира-женщины, водитель доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Красноярск #ЧП #ДТП
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Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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