Три женщины погибли в ДТП в Красноярском крае

Три женщины-пассажира погибли в аварии на автодороге Шушенское-Сизая, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, сегодня утром на 5 километров автодороги Шушенское-Сизая 22-летний водитель автомобиля LADA Granta совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП погибли три пассажира-женщины, водитель доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.