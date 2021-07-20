Три женщины погибли в ДТП в Красноярском крае

Три женщины-пассажира погибли в аварии на автодороге Шушенское-Сизая, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
По предварительным данным, сегодня утром на 5 километров автодороги Шушенское-Сизая 22-летний водитель автомобиля LADA Granta совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП погибли три пассажира-женщины, водитель доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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karutoСмешно. Команда комик-гетмана отжигает.
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WSG0600-164-164А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.