Комик из Новосибирска Сатир снял пародию в роли рэпера Оксимирона

Новосибирский актер Илья Сабельников (Сатир) снял пародию в роли рэпера Оксимирона, который вернулся из творческого отпуска в новую реальность российского рэпа.

«Оксимирон возвращается в игру, заручившись поддержкой самых свежих фрешменов (SODA LUV, blago white, MAYOT и OG Buda)», — говорится в описании к видео.

На видео каждый из новичков-артистов зачитывает свой текст, в котором важно лишь показать себя крутым мачо. А затем Оксимирон зачитывает рэппро то, что он наконец- вернулся после перерыва порадовать слушателей новым треком. Видео меньше чем за сутки собрало более 280 тысяч просмотров.