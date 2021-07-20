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Комик из Новосибирска Сатир снял пародию в роли рэпера Оксимирона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Новосибирский актер Илья Сабельников (Сатир) снял пародию в роли рэпера Оксимирона, который вернулся из творческого отпуска в новую реальность российского рэпа.

«Оксимирон возвращается в игру, заручившись поддержкой самых свежих фрешменов (SODA LUV, blago white, MAYOT и OG Buda)», — говорится в описании к видео.

На видео каждый из новичков-артистов зачитывает свой текст, в котором важно лишь показать себя крутым мачо. А затем Оксимирон зачитывает рэппро то, что он наконец- вернулся после перерыва порадовать слушателей новым треком. Видео меньше чем за сутки собрало более 280 тысяч просмотров.

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Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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