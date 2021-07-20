Ливень затопил Новокузнецк

Сильный дождь прошел в Новокузнецке в понедельник вечером. Улицы города затопило, от стихии пострадали также жилые дома и детская поликлиника. Горожане поделились в соцсетях фото и видео последствий ливня.
«Во многих местах потекла крыша, а ливневые канализационные стоки на дорогах совсем не справляются, автомобили не едут, а плавают», – написали жители города в сообществе «Новокузнецк онлайн».
Очевидцы также опубликовали видео потопа в детской поликлинике №4 на улице Зорге, 42а. на полу образовались лужи, сработало оповещение о немедленной эвакуации.
В квартире одного из домов по улице Ленина из-за ливня рухнул потолок, также на центральной улице города несколько автомобилей практически ушли под воду.
ANVikulovэтих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...
karutoСмешно. Команда комик-гетмана отжигает.
ifhbrjdНу вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
WSG0600-164-164А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.