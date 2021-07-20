Ливень затопил Новокузнецк

Сильный дождь прошел в Новокузнецке в понедельник вечером. Улицы города затопило, от стихии пострадали также жилые дома и детская поликлиника. Горожане поделились в соцсетях фото и видео последствий ливня.

«Во многих местах потекла крыша, а ливневые канализационные стоки на дорогах совсем не справляются, автомобили не едут, а плавают», – написали жители города в сообществе «Новокузнецк онлайн».

Очевидцы также опубликовали видео потопа в детской поликлинике №4 на улице Зорге, 42а. на полу образовались лужи, сработало оповещение о немедленной эвакуации.

В квартире одного из домов по улице Ленина из-за ливня рухнул потолок, также на центральной улице города несколько автомобилей практически ушли под воду.