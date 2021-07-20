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Обязательную вакцинацию ввели в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Туве, до 15 августа первый компонент вакцины должны ввести работникам медицинских, образовательных и социальных учреждений, ЖКХ, энергетики, студентам, представителям сферы услуг, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (covid-19) следующим категориям граждан: в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания, культуры, досуга и спорта, транспорта общего пользования, такси, аэропорта, автовокзала, торговли, общественного питания, производства продукции, бытовых услуг», — говорится в документе.

Также в категории, подлежащие обязательной вакцинации, вошли работники МФЦ, почтовых услуг, сотовой связи, ЖКХ, энергетики, государственные и муниципальные служащие, студенты, люди в возрасте 60 лет и старше. Исключение составляют имеющие медицинские противопоказания граждане. Установлены сроки вакцинации, для первого компонента — до 15 августа, второго — до 15 сентября. Вакцинацией должно быть охвачено не менее 60% работников этих организаций.

Власти Тувы в пятницу ввели локдаун в республике из-за ухудшающейся эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Запрещены передвижения граждан без производственной необходимости или неотложных нужд, приостановлена деятельность предприятий из сферы услуг, розничной торговли непродовольственными товарами, работа парков, скверов и игровых зон. Приостановлена также работа детсадов за исключением дежурных групп.

В Туве зарегистрировано почти 19 тысяч случаев коронавируса, 226 человек умерли. Только за последние сутки в регионе заболели 189 человек.

 
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Республика Тува #Местная власть
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Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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