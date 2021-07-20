Обязательную вакцинацию ввели в Туве

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Туве, до 15 августа первый компонент вакцины должны ввести работникам медицинских, образовательных и социальных учреждений, ЖКХ, энергетики, студентам, представителям сферы услуг, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону.
«Обеспечить проведение профилактических прививок по
эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (covid-19) следующим
категориям граждан: в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и
социального обслуживания, культуры, досуга и спорта, транспорта общего
пользования, такси, аэропорта, автовокзала, торговли, общественного питания,
производства продукции, бытовых услуг», — говорится в документе.
Также в категории, подлежащие обязательной вакцинации, вошли
работники МФЦ, почтовых услуг, сотовой связи, ЖКХ, энергетики, государственные
и муниципальные служащие, студенты, люди в возрасте 60 лет и старше. Исключение
составляют имеющие медицинские противопоказания граждане. Установлены сроки
вакцинации, для первого компонента — до 15 августа, второго — до 15 сентября.
Вакцинацией должно быть охвачено не менее 60% работников этих организаций.
Власти Тувы в пятницу ввели локдаун в республике из-за
ухудшающейся эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Запрещены
передвижения граждан без производственной необходимости или неотложных нужд,
приостановлена деятельность предприятий из сферы услуг, розничной торговли
непродовольственными товарами, работа парков, скверов и игровых зон.
Приостановлена также работа детсадов за исключением дежурных групп.
В Туве зарегистрировано почти 19 тысяч случаев коронавируса,
226 человек умерли. Только за последние сутки в регионе заболели 189 человек.
ANVikulovэтих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...
karutoСмешно. Команда комик-гетмана отжигает.
ifhbrjdНу вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
WSG0600-164-164А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.