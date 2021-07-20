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Власти потребуют снижения цен на овощи в магазинах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минпромторг потребует от крупных ретейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей сопровождалось и снижением цен в магазинах, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали», — цитирует ТАСС Евтухова.

Как отметил в ходе совещания глава АКОРТ Игорь Караваев, поступление нового урожая отечественных овощей началось в середине июля с небольшим опозданием, но торговые сети ожидают падения стоимости закупки овощей. Он напомнил, что цены у поставщиков картофеля и капусты выросли в 1,5 раза относительно июля 2020 года, моркови — в 2,5, свеклы — в четыре раза.

«Сейчас на 14 июля мы можем констатировать следующее снижение относительно июня: по белокочанной капусте — минус 12%, по картофелю — минус 56%, по луку репчатому — минус 11%, по моркови — минус 30%, по свекле — минус 65%», — сказал Караваев.

АКОРТ ожидает, что текущие потребности по картофелю и капусте будут закрыты в полном объеме отечественным урожаем. Цена закупки картофеля находится сейчас на уровне 35 рублей против 27 рублей в аналогичный период прошлого года. При этом розничная цена на полке составляет 39,90 рубля.

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