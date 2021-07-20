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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

СК в Забайкалье проверит информацию о вспышке COVID в лагере

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Забайкальскому краю проверит информацию, появившуюся в ряде СМИ, о детском лагере в Агинском районе, закрывшемся и-за вспышки коронавирусной инфекции.

В понедельник глава Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев на оперативном совещании губернатора Забайкальского края сообщил, что один из детских лагерей закрыли из-за заболевших коронавирусом детей. Эта информация появилась в ряде СМИ.

СУ СК России по Забайкальскому краю начал доследственную проверку. Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов поручил проверить, соблюдались ли в лагере противоэпидемические меры и правила санитарной безопасности.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

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Забайкалье #Новости COVID19 #Здоровье
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