СК в Забайкалье проверит информацию о вспышке COVID в лагере

Следственный комитет по Забайкальскому краю проверит информацию, появившуюся в ряде СМИ, о детском лагере в Агинском районе, закрывшемся и-за вспышки коронавирусной инфекции.

В понедельник глава Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев на оперативном совещании губернатора Забайкальского края сообщил, что один из детских лагерей закрыли из-за заболевших коронавирусом детей. Эта информация появилась в ряде СМИ.

СУ СК России по Забайкальскому краю начал доследственную проверку. Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов поручил проверить, соблюдались ли в лагере противоэпидемические меры и правила санитарной безопасности.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.