Паб для сусликов открылся в Красноярске

Паб для сусликов снова открылся в Татышев-парке в Красноярске, в нем гости парка могут покормить зверей правильной едой, сообщает мэрия города.

Новая локация от «Центра технического проектирования» расположилась на центральной поляне рядом с информационным центром.



Теперь посетители острова смогут: посмотреть список разрешенных лакомств; угостить сусликов по всем правилам фуршета, где блюда разложены по тарелочкам; сделать памятные и смешные фото зверят за трапезой.



В прошлом году «Центр технического проектирования» дарил Татышев-парку сусликПаб, однако в скором времени его разрушили, и всю конструкцию пришлось демонтировать.