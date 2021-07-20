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Паб для сусликов открылся в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Паб для сусликов снова открылся в Татышев-парке в Красноярске, в нем гости парка могут покормить зверей правильной едой, сообщает мэрия города.

Новая локация от «Центра технического проектирования» расположилась на центральной поляне рядом с информационным центром.

Теперь посетители острова смогут: посмотреть список разрешенных лакомств; угостить сусликов по всем правилам фуршета, где блюда разложены по тарелочкам; сделать памятные и смешные фото зверят за трапезой.

В прошлом году «Центр технического проектирования» дарил Татышев-парку сусликПаб, однако в скором времени его разрушили, и всю конструкцию пришлось демонтировать.

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