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Почти 70% россиян признались, что экономят на одежде

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большинство россиян экономят на развлечениях, покупке новой одежды, походах в кафе, отпуске и других мероприятиях, говорится в исследовании компании NielsenIQ

«Семь из десяти потребителей (71%) продолжают экономить тем или иным способом: ограничивают себя в развлечениях вне дома (68%), покупке новой одежды (67%), походах в кафе и рестораны (61%), ежегодном отпуске (54%), покупке еды "на вынос" и доставке готовой еды (46%), покупке электроники (41%)», — приводит ТАСС результаты исследования.

Россияне назвали пять основных причин для беспокойства. Если главным поводом для переживаний остается здоровье (для 36% это главная или вторая по значимости проблема), то следом в списке идет рост цен на товары повседневного спроса (FMCG) — 33%, уровень цен на товары и услуги в целом — 20%, рост цен на коммунальные услуги — 18%. Замыкает пятерку личное благосостояние семьи — 18%, сказано в исследовании.

«Неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, привела к интересной с точки зрения потребительских оценок ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но, даже несмотря на такой высокий уровень оптимизма, продолжают сокращать расходы, что свидетельствует об осторожности в отношении предстоящих трат», — отметила директор по аналитике и консалтингу NielsenIQ Россия Марина Волкова.

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Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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