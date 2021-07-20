Почти 70% россиян признались, что экономят на одежде

Большинство россиян экономят на развлечениях, покупке новой одежды, походах в кафе, отпуске и других мероприятиях, говорится в исследовании компании NielsenIQ

«Семь из десяти потребителей (71%) продолжают экономить тем или иным способом: ограничивают себя в развлечениях вне дома (68%), покупке новой одежды (67%), походах в кафе и рестораны (61%), ежегодном отпуске (54%), покупке еды "на вынос" и доставке готовой еды (46%), покупке электроники (41%)», — приводит ТАСС результаты исследования.

Россияне назвали пять основных причин для беспокойства. Если главным поводом для переживаний остается здоровье (для 36% это главная или вторая по значимости проблема), то следом в списке идет рост цен на товары повседневного спроса (FMCG) — 33%, уровень цен на товары и услуги в целом — 20%, рост цен на коммунальные услуги — 18%. Замыкает пятерку личное благосостояние семьи — 18%, сказано в исследовании.

«Неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, привела к интересной с точки зрения потребительских оценок ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но, даже несмотря на такой высокий уровень оптимизма, продолжают сокращать расходы, что свидетельствует об осторожности в отношении предстоящих трат», — отметила директор по аналитике и консалтингу NielsenIQ Россия Марина Волкова.