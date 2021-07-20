Путин перечислил острейшие проблемы России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране остается значительное число нерешенных задач, которые чувствительны для людей — это бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.
«Нам надо наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии наших регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем, в реализации задач цифровой трансформации страны», — цитирует ТАСС слова президента России, сказанные им на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин добавил также, что переноса сроков исполнения пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов не будет, региональные власти должны выполнить данные людям обещания.
«Граждане ждут именно ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут. И хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — заявил президент. Он подчеркнул, что до конца 2023 года объем фактически сданных по ним работ должен превысить 0,5 триллиона рублей.
Путин отметил, что для людей это означает, что в ближайшие два года в их регионах, городах должны строиться дороги, коммунальная и другая жизненно важная инфраструктура.
ANVikulovэтих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...
karutoСмешно. Команда комик-гетмана отжигает.
ifhbrjdНу вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
WSG0600-164-164А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.