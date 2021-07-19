Мужчина пропал из перевернувшейся на алтайской реке лодки

Мужчина пропал на реке в Республике Алтай после того, как их с сыном лодка перевернулась, сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел накануне утром близ села Удаловка Турочакого района на реке Бия. В моторной лодке «Казанка» находились отец и сын, местные жители. Их лодка опрокинулась.

Проплывавший мимо рыбак помог выбраться на берег 14-летнему подростку, а его42-летний отец пропал, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Его искали пожарные местной пожарной части, они обследовали 20 километров береговой линии, но безрезультатно. Поиски продолжаются.