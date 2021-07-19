Подозреваемого в жестоком убийстве участкового арестовали на Алтае

Суд в Алтайском крае арестовал мужчину, которого подозревают в сожжении машины вместе с полицейским участковым, сообщает СУ СК региона.

Инцидент произошел 14 июля. Уполномоченный полиции по работе выехал на служебном автомобиле и не вернулся, его нашли в сожженном служебном автомобиле на следующий день в районе поселка Гоньба города Барнаула.

Ведомство уточняет, что участковый отправился в этот поселок, чтобы вручить повестку о явке на следственные действия 57-летнему фигуранту уголовного дела о фальсификации доказательств. На его теле также обнаружили колотые раны шеи.

Уголовное дело возбудили по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка).

В преступлении подозревают неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства. Его арестовали и планируют предъявить обвинение.