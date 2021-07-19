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Ливни и град ожидаются в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Хакасский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей во второй половине дня 19 и ночью 20 июля по Республике Хакасия ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду, сообщает правительство региона.

На дорогах участникам движения необходимо проявлять особое внимание. Водителям во время сильного дождя лучше воздержаться от поездок.

«Если ливень застиг в пути, то лучше остановиться в парковочном кармане/месте, предназначенном для стоянки или на обочине, при этом включив аварийную сигнализацию, чтобы обозначить транспортное средство и сделать его более заметным для других участников дорожного движения. Соблюдение скоростного режима и дистанции крайне важны в непогоду», — говорится в сообщении.

Также, ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. 

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