Ливни и град ожидаются в Хакасии

Хакасский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей во второй половине дня 19 и ночью 20 июля по Республике Хакасия
ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое
усиление ветра до 20-25 метров в секунду, сообщает правительство региона.
На дорогах участникам движения необходимо проявлять особое внимание. Водителям во время сильного дождя лучше воздержаться от поездок.
«Если ливень застиг в пути, то лучше остановиться в
парковочном кармане/месте, предназначенном для стоянки или на обочине, при этом
включив аварийную сигнализацию, чтобы обозначить транспортное средство и
сделать его более заметным для других участников дорожного движения. Соблюдение
скоростного режима и дистанции крайне важны в непогоду», — говорится в
сообщении.
Также, ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.