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Житель Новосибирска получил срок за убийство 28-летней давности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жителя Новосибирска признали виновным в убийстве сотрудника вневедомственной охраны, совершенного в 1993 году. Все прошедшие годы он скрывался от следствия, сообщает СУ СК Алтайского края.

По данным ведомства, в июне 1993 года сторож отдела вневедомственной охраны милиции охраняла Алтайский государственный институт культуры. Вечером она заметила в здании учебного корпуса пьяного студента и потребовала покинуть помещение, при этом добавила, что сообщит о произошедшем руководству вуза.

Студень достал нож и молоток и нанес женщине не менее 30 ударов, от полученных травм 61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ст. 102 УК РСФСР («умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга»).

В ходе расследования обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение было установлено. Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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