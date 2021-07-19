Прототип аварийного скафандра для космонавтов покажут на МАКС-2021

Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» для экипажа будущего российского пилотируемого корабля «Орел» представят на авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщил генеральный директор НПО «Звезда» Сергей Поздняков.

«Прототип скафандра демонстрируется впервые», — сказал Поздняков ТАСС. После авиасалона прототип отправится на конструкторско-доводочные испытания, уточнил он.

НА МАКС-2019 демонстрировалась предыдущая версия скафандра, в которой использовалась герметичная молния. В улучшенном прототипе реализовали новый способ соединения — жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.

«Со временем мы пришли к выводу, что гермомолния не обеспечивает необходимой надежности скафандра, а с учетом необходимости обеспечения многоразовых применений, требования по надежности становятся еще выше. Решили реализовать принципиально иной подход», — сказал Поздняков.