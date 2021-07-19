Прототип аварийного скафандра для космонавтов покажут на МАКС-2021

Новый прототип перспективного аварийно-спасательного
скафандра «Сокол-М» для экипажа будущего российского пилотируемого корабля «Орел»
представят на авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщил генеральный директор НПО
«Звезда» Сергей Поздняков.
«Прототип скафандра демонстрируется впервые», — сказал
Поздняков ТАСС. После авиасалона прототип отправится на
конструкторско-доводочные испытания, уточнил он.
НА МАКС-2019 демонстрировалась предыдущая версия скафандра,
в которой использовалась герметичная молния. В улучшенном прототипе реализовали
новый способ соединения — жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю
части космического костюма.
«Со временем мы пришли к выводу, что гермомолния не
обеспечивает необходимой надежности скафандра, а с учетом необходимости
обеспечения многоразовых применений, требования по надежности становятся еще
выше. Решили реализовать принципиально иной подход», — сказал Поздняков.