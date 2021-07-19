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Подросток в Бурятии не дождался операции и умер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело после смерти подростка из-за развитого перитонита. По версии сыщиков, он обращался в больницу, но его отправили домой, где он умер.

По данным следствия, в понедельник вечером у молодого человека начались острые опоясывающие боли живота. Мать отвезла его в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Дежурный врач осмотрел подростка, но отказал в госпитализации и отправил домой. Через несколько часов мальчик умер.

Во время допросов врачи приемно-диагностического отделения больницы, проводившие прием ребенка, отказались давать показания. Но следователи изъяли видеозапись, где виден весь процесс приема пациента. На кадрах видно, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль.

Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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