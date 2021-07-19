Пенсионерам предложили доплачивать за вакцинацию от COVID

Депутат Госдумы Василий Власов предложил Министерству труда выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. Он предложил принять единое федеральное решение о материальной поддержке пенсионеров, привившихся от коронавируса.

«Прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», – цитирует Власова RT.

Депутат считает, что новое пособие будет стимулировать пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.