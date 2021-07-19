Пенсионерам предложили доплачивать за вакцинацию от COVID

Фото: © Sibnet.ru
Депутат Госдумы Василий Власов предложил Министерству труда выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. Он предложил принять единое федеральное решение о материальной поддержке пенсионеров, привившихся от коронавируса.
«Прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», – цитирует Власова RT.
Депутат считает, что новое пособие будет стимулировать пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.
ANVikulovэтих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...
karutoСмешно. Команда комик-гетмана отжигает.
ifhbrjdНу вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
WSG0600-164-164А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.