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Пенсионерам предложили доплачивать за вакцинацию от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутат Госдумы Василий Власов предложил Министерству труда выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Власов направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. Он предложил принять единое федеральное решение о материальной поддержке пенсионеров, привившихся от коронавируса.

«Прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», – цитирует Власова RT.

Депутат считает, что новое пособие будет стимулировать пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.

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ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

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А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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