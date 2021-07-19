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Американские ученые обнаружили «суперантитело» против коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © NIAID

Американские ученые выяснили, что антитело S2H97 эффективно нейтрализует частицы коронавируса нового типа. С его помощью они смогли защитить мышей от заражения, сообщил научный журнал Nature.

В ходе работы исследователи изучили 12 антител из крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией. И выяснили, что лучше всех работает антитело S2H97. Эксперимент показал, что оно может защитить от заражения коронавирусом нового типа лабораторных хомяков.

Чтобы понять, как именно оно работает, исследователи изучили молекулярную структуру. Оказалось, что оно связывается с хорошо скрытым участком рецептор-связывающего домена. В обычном состоянии его не видно, он появляется только тогда, когда RBD пытается проникнуть в здоровую клетку.

Исследователи надеются, что результаты их работы помогут создать новые лекарства для борьбы не только с текущей пандемией, но и с возможными будущими эпидемиями.

Тема: Коронакризис
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Технологии #Наука #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

LADAVESTASWKROS5

у собакошвили галстуки закончились
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