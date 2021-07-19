Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина

Тяжелые времена ждут Украину из-за отсутствия правильной реакции
Киева на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве
русских и украинцев», заявил депутат Рады Ренат Кузьмин.
Парламентарий выделил «три самых важных правовых аспекта» в
статье российского лидера и подчеркнул, что провластные украинские политики
предпочли их не замечать.
Во-первых, Кузьмин отметил вопрос присоединения к Украине
территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР, которые
раньше не принадлежали Киеву.
«Украина могла выйти из СССР только вернув правопреемнику
СССР, т.е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти.
Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса,
Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным
населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает,
что Россию, цитирую, "ограбили", — цитирует РИА Новости Кузьмина.
Во-вторых, депутат выделил тезис Путина о превращении
Украины в проект «анти-Россия» после госпереворота в 2014 году. Он отметил такие
действия нынешних украинских властей, как «ущемление прав населения,
придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных
ценностей" и репрессии против оппозиционеров».
«И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, "они разрушат свою страну"», — отметил Кузьмин.