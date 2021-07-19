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Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Тяжелые времена ждут Украину из-за отсутствия правильной реакции Киева на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», заявил депутат Рады Ренат Кузьмин.

Парламентарий выделил «три самых важных правовых аспекта» в статье российского лидера и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать.

Во-первых, Кузьмин отметил вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР, которые раньше не принадлежали Киеву.

«Украина могла выйти из СССР только вернув правопреемнику СССР, т.е. России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, "ограбили", — цитирует РИА Новости  Кузьмина.

Во-вторых, депутат выделил тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия» после госпереворота в 2014 году. Он отметил такие действия нынешних украинских властей, как «ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей" и репрессии против оппозиционеров».

«И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, "они разрушат свою страну"», — отметил Кузьмин.

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Политика #Мир #Россия
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