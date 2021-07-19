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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Большинство россиян выразило недовольство зарплатами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Больше половины россиян не вполне удовлетворены уровнем своей зарплаты, следует из результатов исследования Росстата о комплексном наблюдении условий жизни населения РФ.

По информации Росстата, только 44% россиян довольны уровнем своей зарплаты. При этом 47,1% не вполне довольны, а 8,8% – совсем не удовлетворены.

В числе довольных зарплатами большая часть (66,7%) – это руководители и представители органов власти и организаций, а также среди специалистов высшего уровня квалификации. Большинство недовольных работают в сферах, связанных с оформлением документации и подготовкой информации, а также ЖКХ.

Подавляющее большинство довольны режимом своей работы, а три четверти россиян получают от труда моральное удовлетворение.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Деньги #Рынок труда
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Топ комментариев

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

WSG0600-164-164

А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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