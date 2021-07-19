Большинство россиян выразило недовольство зарплатами

Больше половины россиян не вполне удовлетворены уровнем своей зарплаты, следует из результатов исследования Росстата о комплексном наблюдении условий жизни населения РФ.

По информации Росстата, только 44% россиян довольны уровнем своей зарплаты. При этом 47,1% не вполне довольны, а 8,8% – совсем не удовлетворены.

В числе довольных зарплатами большая часть (66,7%) – это руководители и представители органов власти и организаций, а также среди специалистов высшего уровня квалификации. Большинство недовольных работают в сферах, связанных с оформлением документации и подготовкой информации, а также ЖКХ.

Подавляющее большинство довольны режимом своей работы, а три четверти россиян получают от труда моральное удовлетворение.