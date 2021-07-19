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Эксперт перечислил способы вернуть украденные мошенниками деньги

Источник:
Радио Sputnik
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Фото: © Sibnet.ru

Клиент банка может сам помочь мошеннику украсть деньги с его счета. В этом случае обманутому человеку нужно действовать несколькими способами, чтобы попытаться вернуть средства, рассказал замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артем Сычев.

Согласно российскому законодательству, если со счета клиента банка похитили деньги, ему достаточно написать соответствующее заявление в банк, и их обязаны вернуть.

«Чтобы вернуть похищенные мошенниками деньги, надо обратиться в свой банк и написать соответствующее заявление. Пользователь финансовых услуг защищен законом и может в любом случае свои деньги вернуть», — цитирует радио Sputnik Сычева.

Но этот способ верен когда мошенники самостоятельно крадут средства, без «помощи» клиента. Трудности начинаются, когда злоумышленники обманов заставляют владельцев помогать с собственным ограблением.

«Если в ходе общения со злоумышленниками клиент совершил действие самостоятельно, то в этом случае вернуть деньги будет гораздо сложнее», — добавил он.

Например, добровольная передача злоумышленникам персональных или банковских данных. То есть, когда человек сам совершил платеж или передал пин-код, код из СМС, или любую другую информацию, позволяющую совершить финансовую транзакцию. Это считается нарушением условий договора с банком.

В этом случае эксперты рекомендуют обратиться с заявлением не только в кредитную организацию, но и в полицию. В таком случае возврат средств будет происходить через суд.

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ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

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Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

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А чтобы и не прийти с 10 частью армии и побеседовать с теми, кто не успел сбежать.
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