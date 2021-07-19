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Ирландский гимнаст попрыгал на олимпийских антисекс-кроватях. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Ирландский гимнаст Рис Маккленахан протестировал кровать в олимпийской деревне Токио-2020, он проверил, может ли кровать сломаться от резких животных.

Сообщалось, что кровати, сделанные из картона, не переносят резких движений и прыжков, поэтому их назвали «антисекс».

«Эти кровати должны быть «антисекс». Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот это – фейк!» – сказала Маккленахан.

Спортсмен попрыгал на кровати, и она осталась невредимой.

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