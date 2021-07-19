Омичка пожаловалась на разодравшего ей ногу таксиста-«анонима»

Жительница Омска опубликовала в соцсетях жалобу на водителя такси, который вез ее с полузакрытой дверью и прищемил ей ногу. Комментатор ответил ей, что кто-то воспользовался его данными для работы в такси.

Пост с жалобой на такси опубликовали в сообществе «Инцидент. Омск». Местная жительница со знакомыми ехали вечером в субботу из поселка Солнечного и вызвали водителя через приложение «Яндекса».

«Сперва на заднее сиденье села моя знакомая, следом хотела сесть я, но как только я поставила ногу в салон, водитель нажал на газ, он протащил меня метров 5, нога у меня застряла между дверью, я села в буквальном смысле на шпагат! Содрала колено и разодрала ногу», – написала омичка.

Она добавила, что водитель никак не обсудил с ней ситуацию, не извинился. К сообщению она приложила скриншот из приложения с фото таксиста.

В комментариях к публикации нашелся человек, который заявил, что водитель использовал его фотографию, но они не знакомы. Сам комментатор – дальнобойщик, и на момент ЧП был в рейсе.

«Нашел уже этого человека. Завтра встречусь. Не дело так делать», – добавил водитель, фото которого использовали в приложении, в понедельник. Он также привел в комментариях слова таксиста о том, что пассажирка «едва стояла на ногах». Омичу еще предстоит разобраться в ситуации.