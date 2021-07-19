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Актер раскрыл изменение Аквамена в киновселенной DC

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Джейсон Момоа прибыл в Лондон, чтобы начать работу над фильмом «Аквамен и Затерянное королевств».

Режиссер Джеймс Ван вернулся для съемок продолжения фильма, а производство началось в конце июня.

Недавно Момоа поделился видео в социальных сетях, подтверждающим, что он официально прибыл на съемки. В коротком ролике актер поблагодарил фанатов за поддержку, а также выразил волнение по поводу начала работы. Кроме того, актер рассказал, что Артур Карри будет полным блондином, как в комиксах.

«Лондон звонит!… Так рады начать Аквамэн 2, мы здесь! Прощай, коричневый, привет, блондиночка!», — написал Момоа.

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