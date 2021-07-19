Актер раскрыл изменение Аквамена в киновселенной DC

Актер Джейсон Момоа прибыл в Лондон, чтобы начать работу над фильмом «Аквамен и Затерянное королевств».
Режиссер Джеймс Ван вернулся для съемок продолжения фильма,
а производство началось в конце июня.
Недавно Момоа поделился видео в социальных сетях,
подтверждающим, что он официально прибыл на съемки. В коротком ролике актер
поблагодарил фанатов за поддержку, а также выразил волнение по поводу начала
работы. Кроме того, актер рассказал, что Артур Карри будет полным блондином,
как в комиксах.
«Лондон звонит!… Так рады начать Аквамэн 2, мы здесь!
Прощай, коричневый, привет, блондиночка!», — написал Момоа.