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Власти отреагировали на информацию о росте цен на хлеб

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Минсельхоз России не ожидает роста цен на хлеб. Государство поддерживает его производителей, а стоимость сырья снижается, заверили в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что производители хлеба предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7–12%. Поставщики объясняют увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.

Для существенного повышения цен на хлебобулочные изделия нет оснований, сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза. «Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции», — сказали в ведомстве.

В ведомстве «не ожидают существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки».

Сейчас пшеничная мука стоит на 4,6% дешевле, чем в начале года, добавили в Минсельхозе, а субсидии на возмещение части затрат «высоко востребованы производителями хлебобулочных изделий и муки».

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ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

LADAVESTASWKROS5

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