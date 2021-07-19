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Уличные массовые мероприятия запретили в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Двухнедельный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе введен в Томской области из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщил в понедельник департамент здравоохранения региона.

«С понедельника решением штаба мы вводим двухнедельный мораторий на все массовые мероприятия на открытом воздухе. Концерты и киносеансы в закрытых помещениях с посадочными местами могут проходить при условии соблюдения 50-процентой заполняемости. Спортивные мероприятия разрешены только при отсутствии болельщиков», – сообщила вице-губернатор региона по социальной политике Алена Левко.

Такое решение оперштаб принял в соответствии с федеральным, согласно которому при росте заболеваемости коронавирусом массовые мероприятия ограничиваются.

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