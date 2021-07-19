НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Пьяный иркутянин сжег чужой автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
353 0
Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники уголовного розыска в Иркутске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Daihatsu. Так он пытался скрыть следы другого преступления, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В воскресенье в дежурную часть поступило сообщение об автомобиле, который загорелся на улице Спартаковская в Иркутске. Прибывшая следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила очевидцев, а также изучила записи с камер наблюдения.

Оперативникам удалось выяснить, что автомобиль подожгли. Через некоторое время установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина, судимый ранее 10 раз за кражи, мошенничество, а также угон.

По предварительной информации, мужчина шел пьяным по улице, когда во дворе многоэтажного дома увидел авто с приоткрытым окном. Он попытался угнать автомобиль, однако, не сумел завести двигатель. Тогда злоумышленник забрал вещи из салона авто, и чтобы скрыть следы, поджог машину.

Следственные органы МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, если его вину докажут.

Еще по теме
Тело младенца нашли в мусорном баке в Красноярском крае
Мужчина в Томске убил и расчленил соседку
Мужчину в Бурятии заподозрили в убийстве годовалого ребенка
Экс-полицейский пойдет под суд за взятку новогодней елкой
смотреть все
Иркутск #Криминал #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самолет «Байкал» сделают беспилотным
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в томском Ан-28
Омичка пожаловалась на разодравшего ей ногу таксиста-«анонима»
Жара задержится в Новосибирске
Самое популярное
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»
Игрокам предложат симулятор стримерши в джакузи
Энтузиаст показал Minecraft с реалистичной физикой
Обсуждение (0)
Картина дня
Производители предупредили о скором росте цен на хлеб
Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%
Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как шорты укорачивают карьеру, или В каком виде дела делаются
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
Sibnet.Ru