Пьяный иркутянин сжег чужой автомобиль

Сотрудники уголовного розыска в Иркутске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Daihatsu. Так он пытался скрыть следы другого преступления, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В воскресенье в дежурную часть поступило сообщение об автомобиле, который загорелся на улице Спартаковская в Иркутске. Прибывшая следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила очевидцев, а также изучила записи с камер наблюдения.

Оперативникам удалось выяснить, что автомобиль подожгли. Через некоторое время установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина, судимый ранее 10 раз за кражи, мошенничество, а также угон.

По предварительной информации, мужчина шел пьяным по улице, когда во дворе многоэтажного дома увидел авто с приоткрытым окном. Он попытался угнать автомобиль, однако, не сумел завести двигатель. Тогда злоумышленник забрал вещи из салона авто, и чтобы скрыть следы, поджог машину.

Следственные органы МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, если его вину докажут.