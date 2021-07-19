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Жесткий фильм о «красной зоне» покажут на красноярском телеканале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Документальный фильм о том, что происходит в «красной зоне» больницы покажут в понедельник на красноярском телеканале.

Красноярский режиссер Константин Селин, живущий и работающий сейчас в Петербурге, приехал в отпуск на родину, и внезапно оказался в «красной зоне» коронавирусного госпиталя. Он снял документальный фильм «Третья волна».

«Можно сколько угодно бравировать, говорить на камеру, что ты не привился! Но когда на твоих глазах человека заворачивают в черный пакет… А потом по очереди второго. Третьего… Я из "красной зоны" выходил — а у меня высокий титр антител — но я натягивал маску еще сильнее», — сказал Константин Селин в интервью корреспонденту «7 канала Красноярск».

Фильм «Третья волна» идет примерно 18 минут, «7 канал Красноярск» покажет его первым в понедельник 19 июля, в 20.10, сразу после вечернего выпуска новостей. 

«Мы сейчас нарушаем все рамки, я не отправляю фильм на фестивали, чтобы он там получил какие-то оценки, и лишь потом кто-то его закупал. Мы будем сразу распределять «Третью волну» по всем возможным каналам», — отметил режиссер.

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