Новая партия «Спутник V» поступила в Новосибирскую область

Очередную партию препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») доставили в Новосибирскую область в воскресенье.

До этого жители жаловались, что в поликлиниках нет вакцины. Они приходили по записи на прививку, но им отказывали.

В пятницу Новосибирская область также получила 13, 5 тысяч доз вакцины. Обе поступившие в конце прошлой недели партии «Спутника V» распределены во все медицинские организации региона, осуществляющие вакцинацию против коронавируса.

В Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики: во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области, а также 19 мобильных пунктов в областном центре и 12 мобильных пунктов в районах.