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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новая партия «Спутник V» поступила в Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Очередную партию препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») доставили в Новосибирскую область в воскресенье.

До этого жители жаловались, что в поликлиниках нет вакцины. Они приходили по записи на прививку, но им отказывали.

В пятницу Новосибирская область также получила 13, 5 тысяч доз вакцины. Обе поступившие в конце прошлой недели партии «Спутника V» распределены во все медицинские организации региона, осуществляющие вакцинацию против коронавируса.

В Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики: во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области, а также 19 мобильных пунктов в областном центре и 12 мобильных пунктов в районах.

Тема: Коронакризис
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Новосибирск #Здоровье
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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
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