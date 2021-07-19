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Ряд тарифов Ростелекома перенесут в архив

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком с 29 июля закрывает прием заявок на подключение ряда пакетов услуг для абонентов-физических лиц. После этой даты нельзя будет подключиться, например, к тарифу «Технологии выгоды» и «Комбо. Игровой».

Пакеты перенесут в архив, но до 28 июля их можно будет подключить. После этого не будет доступа к подключению следующих тарифов: «Технологии общения», «Технологии выгоды», «Технологии выгоды. Макси», «Технологии выгоды+», «Технологии выгоды+. Макси», «Технологии выгоды. Онлайн», «Технологии выгоды. Макси. Онлайн», «Технологии выгоды+.Онлайн», «Технологии выгоды+.Макси.Онлайн».

Также нельзя будет подключить пакеты услуг по тарифам «Комбо. Игровой». Это «Комбо Игровой 4в1», «Комбо Игровой 4в1. Макси», «Комбо Игровой 4в1+», «Комбо Игровой 4в1+.Макси», «Комбо Игровой 2в1», «Комбо Игровой 2в1+».

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