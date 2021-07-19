Антисексуальные кровати установят для спортсменов на Олимпиаде

Картонные кровати, которые могут развалиться из-за резких движений поставили в Олимпийской деревне, чтобы затруднить сексуальные отношения во время Игр в Токио-2020. Это решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) перед лицом опасности заражения коронавирусом.

Олимпийские игры 2020 года в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа с Олимпийской деревней с 1,8 тысяч картонных кроватей, предназначенных для спортсменов, чтобы предотвратить или, по крайней мере, предотвратить заражение COVID-19 во время соревнований через сексуальные отношения между спортсменами по всему миру, сообщает Explica.

«Кровати могут выдержать до 200 килограммов. Дерево и картон сломаются, если на них прыгнуть, они едва выдержат вес двух человек, не говоря уже о веселом празднике», — объясняют они со стороны Олимпийских игр.

Спортсменам раздадут презервативы, чтобы они увезли их в свои страны. «Раздача презервативов направлена на повышение осведомленности о заболеваниях, передаваемых половым путем, таких как ВИЧ, которые представляют угрозу для молодежи во многих странах», — заключил директор Олимпийской деревни Такаши Китадзима.