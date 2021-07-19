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Егор Крид сделал пародию на бывшую в клипе «Pussy Boy»

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Егор Крид выпустил клип на песню «Pussy Boy» из его нового одноименного альбома, в ролике он снял актрису, похожую на его бывшую девушку — блогера Валю Карнавал.

Певец Егор Крид выпустил новый альбом «Pussy Boy», куда вошли 10 треков, среди которых фиты с другими известными музыкантами.

В клипе обыгрывается шуточная сцена похорон певца, куда пришли его девушки. Среди них есть и очень похожая на Валю Карнавал, с которой он встречался. Кроме того, в песне есть строчка — «Ты прячешь под маской себя — карнавал». Также девушки съедают торт в виде Крида в полный рост.

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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
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