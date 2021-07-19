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Спортивный арбитраж допустил российских пловцов на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио», — добавил РИА Новости собеседник агентства.

Кроме того, Международная федерация плавания (FINA) выплатит Андрусенко и Кудашеву по 1,5 тысячи швейцарских франков на покрытие судебных издержек и расходов во время процесса. Также сообщается, что все дальнейшие ходатайства отклоняются.

«FINA полностью признает CAS в качестве независимого судебного органа в подобных делах. Мы благодарны им за быстрое рассмотрение этого вопроса, мы будем уважать и выполнять решение CAS», — приводятся на сайте федерации слова ее президента Хусейна Аль-Мусаллама.

В среду стало известно, что призера чемпионатов мира Веронику Андрусенко и Александра Кудашева временно отстранили от соревнований на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и следующих из исследования данных, извлеченных из московской антидопинговой лаборатории. Решение было оспорено в CAS.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля. Андрусенко заявлена на Олимпиаду на дистанции 200 метров вольным стилем и в эстафете 4 на 200 метров вольным стилем, Кудашев — на 200 метров баттерфляем.

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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
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