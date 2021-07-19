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Метровый бивень мамонта нашли в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © INAH

Археологи обнаружили метровый бивень мамонта в ходе масштабных раскопок стоянки древнего человека эпохи палеолита — Афонтова гора IV в Красноярске, сообщил директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников.

Афонтова гора IV открыта 100 лет назад, но до сих пор остается малоизученной. В этом году здесь проходят раскопки на 11 тыс. квадратных метров.

«Нашли бивень мамонта — археологически целый, порядка метра. Всего — уже около 4 тысяч находок, в том числе 71 орудие (труда)», — сказал ТАСС Ключников.

Афонтова гора — памятник археологии федерального значения, группа стоянок позднего палеолита на левом берегу Енисея. Обнаруженные здесь артефакты стали экспонатами многих музеев мира, в том числе Эрмитажа и Лувра.

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Красноярск #История
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