Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России в целом обрели 60% населения, сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

«Мы достигли в целом по стране около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом», — цитирует ТАСС Тотоляна.

По его словам, необходимый уровень коллективного иммунитета для России должен достигнуть 90%.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране зарегистрированы 5 958 133 случая заражения, выздоровели 5 341 231 человек, умерли 148 419.