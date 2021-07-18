Ученые предложили идеальную еду будущего

Медузы состоят в основном из белка, и в некоторых из них в значительном количестве содержатся антиоксиданты, минералы и ненасыщенные жирные кислоты, рассказал ученый из Центра тропических морских исследований им. Лейбница в Бремене Хольгер Кюнхольд.

Человечеству грозит глобальная нехватка продовольствия и решение может предложить море, приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung. «На примере медуз мы видим, что в океане есть практически неиспользуемые биомассы, обладающие неожиданно высокой питательной ценностью», — отметил биолог.

«В медузах содержится очень много воды. Это может быть преимуществом, потому что в результате медуза является низкокалорийной, но при этом полезна для здоровья. Своего рода продукт для похудения», — пояснил Кюнхольд.

Сейчас он с коллегами изучает возможность появления медуз в меню. По его словам, уже давно присутствуют в меню в Азии «Для начала нужно сделать медузу пригодной для хранения. В Азии животных традиционно маринуют в квасцах и только через несколько месяцев подвергают дальнейшей обработке. Другая возможность — полностью высушить животных или сварить их», — добавил ученый.

«В зависимости от способа приготовления, медуз можно переработать в чипсы или гарнир. Некоторых медуз можно есть и в сыром виде. Мы работаем прежде всего над извлечением из медуз питательных веществ и возможностями включения их в наш рацион. Это можно сделать, например, в виде пищевой добавки в форме порошка», — пояснил Кюнхольд.

В Европе уже несколько лет предпринимаются попытки заинтересовать людей насекомыми в качестве пищи, но пока с умеренным успехом.