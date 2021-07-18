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Ученые предложили идеальную еду будущего

Источник:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Фото: Dan90266 / CC BY-SA 2.0

Медузы состоят в основном из белка, и в некоторых из них в значительном количестве содержатся антиоксиданты, минералы и ненасыщенные жирные кислоты, рассказал ученый из Центра тропических морских исследований им. Лейбница в Бремене Хольгер Кюнхольд.

Человечеству грозит глобальная нехватка продовольствия и решение может предложить море, приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung. «На примере медуз мы видим, что в океане есть практически неиспользуемые биомассы, обладающие неожиданно высокой питательной ценностью», — отметил биолог.

«В медузах содержится очень много воды. Это может быть преимуществом, потому что в результате медуза является низкокалорийной, но при этом полезна для здоровья. Своего рода продукт для похудения», — пояснил Кюнхольд.

Сейчас он с коллегами изучает возможность появления медуз в меню. По его словам, уже давно присутствуют в меню в Азии «Для начала нужно сделать медузу пригодной для хранения. В Азии животных традиционно маринуют в квасцах и только через несколько месяцев подвергают дальнейшей обработке. Другая возможность — полностью высушить животных или сварить их», — добавил ученый.

«В зависимости от способа приготовления, медуз можно переработать в чипсы или гарнир. Некоторых медуз можно есть и в сыром виде. Мы работаем прежде всего над извлечением из медуз питательных веществ и возможностями включения их в наш рацион. Это можно сделать, например, в виде пищевой добавки в форме порошка», — пояснил Кюнхольд.

В Европе уже несколько лет предпринимаются попытки заинтересовать людей насекомыми в качестве пищи, но пока с умеренным успехом.

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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

jeryakob

Не спрашивайте его больше о ценах. Он только в одну сторону может решать такие проблемы

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...
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