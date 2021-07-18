МЧС предложило смягчить правила разведения костров на дачах

МЧС подготовило изменения Правил противопожарного режима России, отменяющие запрет на разведение на дачных участках костров, а также на сжигание мусора, травы, листвы и других отходов.

«При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек», — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Если же траву сжигают в бочках, мангалах или других емкостях, минимальное расстояние от построек предлагается сократить до десяти метров.

С 1 января в России вступило в силу постановление, вводящее новые правила противопожарного режима. Так, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки. При этом расстояние от хвойного леса и молодняка должно составлять 100 метров, а от лиственного леса — 30 метров.

Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять огонь без присмотра запрещается.