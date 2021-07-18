Медведь напал на дрессировщицу в цирке в Кузбассе

Следственный комитет по Кемеровской области проверит инцидент во время представления в цирке-шапито в городе Березовском, когда медведь напал на дрессировщицу.

Предварительно установлено, что цирк из города Саратова находился в городе с гастролями. Во время выступления один из четырех медведей напал на дрессировщицу. Также следствие установило, что ограждение вокруг манежа не выставлялось.

По данным регионального Следственного комитета в медицинское учреждения после выступления никто не обращался. Тем не менее, специалисты установят, отвечают ли требованиям безопасности услуги цирка.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.