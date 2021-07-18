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Медведь напал на дрессировщицу в цирке в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет по Кемеровской области проверит инцидент во время представления в цирке-шапито в городе Березовском, когда медведь напал на дрессировщицу.

Предварительно установлено, что цирк из города Саратова находился в городе с гастролями. Во время выступления один из четырех медведей напал на дрессировщицу. Также следствие установило, что ограждение вокруг манежа не выставлялось.

По данным регионального Следственного комитета в медицинское учреждения после выступления никто не обращался. Тем не менее, специалисты установят, отвечают ли требованиям безопасности услуги цирка.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Кузбасс #Происшествия #ЧП
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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

jeryakob

Не спрашивайте его больше о ценах. Он только в одну сторону может решать такие проблемы

WSG0600-164-164

Всё проще, продажность элиты за жвачка, джинсы и кроссовки в начале и за Нобелевскую премию мира в конце.

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...
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