Тело младенца нашли в мусорном баке в Красноярском крае

Тело новорожденного нашли в мусорном баке в городе Ачинске Красноярского края. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В воскресенье жители домов в одном из микрорайонов города нашли в мусорном баке тело младенца. На место выехали сотрудник МВД и СК. Эксперты, осмотревшие ребенка, предположили, что он замерз насмерть.
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства совершенного преступления, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить точную определить точную причину смерти младенца.
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
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