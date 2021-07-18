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Тело младенца нашли в мусорном баке в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК России по Красноярскому краю

Тело новорожденного нашли в мусорном баке в городе Ачинске Красноярского края. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В воскресенье жители домов в одном из микрорайонов города нашли в мусорном баке тело младенца. На место выехали сотрудник МВД и СК. Эксперты, осмотревшие ребенка, предположили, что он замерз насмерть.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства совершенного преступления, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить точную определить точную причину смерти младенца.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

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