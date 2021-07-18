NASA сообщило о новых утечках воздуха в российском модуле МКС

Российские и американские эксперты выявили новые места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС), на директора NASA Дэвида Уэста.

«В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест, и накладками или герметиком заделаны три из этих мест», — приводит РИА Новости слова Уэста.

По его словам, это пока не снизило темп утечки кислорода с МКС. В то же время, Уэст добавил, что эта утечка сейчас не угрожает безопасности экипажа.

В августе прошлого года на МКС упало давление. Российских космонавтов изолировали на «Звезде». Позже выяснилось, что в российском сегменте произошла утечка воздуха.

В сентябре ее нашли и локализовали. Позднее космонавты обнаружили еще несколько мест, откуда уходил воздух.

После этого экипаж МКС дважды устранял негерметичность на станции: в феврале 2021-го и в марте. В мае российские и американские космонавты приступили к поискам новых мест утечки.