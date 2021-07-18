НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Саакашвили предсказал расширение границ Украины «по Кавказ»

Источник:
РИА Новости
304 2
Фото: More pictures and videos: connect@epp.eu / Attribution License

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили надеется, что «Великая Украина» будет простираться до Кавказа.

Саакашвили отметил, что у Украины «более менее» есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у нее нет проблем – это Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная.

«Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов — "от Сяна (река в Польше, — ред.) по Кавказ — великая Украина". Ну, Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен», — приводит РИА Новости слова экс-президент Грузии.

Украинский политики нередко выступают с претензиями на российские регионы. В Москве неоднократно указывали на абсурдность этих заявлений. В Госдуме призывы к захвату территорий связывали с попытками отвлечь жителей Украины от внутренних проблем, а в Совфеде подобные высказывания назвали «маниакальным бредом».

Еще по теме
Профессор из США объяснил желание Запада договориться с Россией
Украинский профессор заявил о бессилии НАТО в войне с Россией
Служба безопасности Украины вызвала на допрос Шойгу
Лавров назвал провалом бегство США из Афганистана
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Медведь напал на дрессировщицу в цирке в Кузбассе
СК поставил на контроль дело об аварии с Ан-28 в Томской области
Тело младенца нашли в мусорном баке в Красноярском крае
Строитель сорвался с 11 этажа в Красноярске
Самое популярное
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»
Девушка-хакер взломала игру Resident Evil Village
Игрокам предложат симулятор стримерши в джакузи
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

jeryakob

Не спрашивайте его больше о ценах. Он только в одну сторону может решать такие проблемы

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...
Sibnet.Ru