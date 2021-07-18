Саакашвили предсказал расширение границ Украины «по Кавказ»

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили надеется, что «Великая Украина» будет простираться до Кавказа.

Саакашвили отметил, что у Украины «более менее» есть проблемы со всеми соседями. Ближайшая страна для Украины, с которой у нее нет проблем – это Грузия, при этом для последней ситуация аналогичная.

«Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что написано в гимне украинских националистов — "от Сяна (река в Польше, — ред.) по Кавказ — великая Украина". Ну, Сян мы оставим в покое, но про Кавказ я согласен», — приводит РИА Новости слова экс-президент Грузии.

Украинский политики нередко выступают с претензиями на российские регионы. В Москве неоднократно указывали на абсурдность этих заявлений. В Госдуме призывы к захвату территорий связывали с попытками отвлечь жителей Украины от внутренних проблем, а в Совфеде подобные высказывания назвали «маниакальным бредом».