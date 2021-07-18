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Агрессивные варианты COVID-19 вытеснят менее заразные

Источник:
РИА Новости
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Фото: © sputnikvaccine.com

Более агрессивные варианты коронавируса вытесняют менее заразные, но тяжесть течения COVID-19 при этом не прогрессирует, сказал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно», — приводит РИА Новости слова Семенов.

Усиление заразности для вируса — повышение его эффективности, отметил эксперт. «А вот тяжесть заболевания нет, тяжесть не прогрессирует. В итоге идеальный паразит не стремится убить своего хозяина», — пояснил он.

Семенов также напомнил, что в популяции существуют другие варианты коронавирусов, которые вызывают обычные сезонные простуды. Они весьма заразны, но от них никто не умирает и не болеет тяжело.

ВОЗ ранее внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

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WSG0600-164-164

Всё проще, продажность элиты за жвачка, джинсы и кроссовки в начале и за Нобелевскую премию мира в конце.

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...
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