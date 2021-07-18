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МВД создаст экспресс-тесты для выявления пьяных водителей

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД России прорабатывает вопрос о внедрении экспресс-тестов, которые позволят выявлять пьяных водителей на дорогах, сообщает пресс-центр ведомства.

«В рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов», — сказали ТАСС в пресс-центре ведомства.

В МВД считают, что применение подобных средств позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации.

При отказе водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, при его несогласии с полученными результатами, а также при наличии достаточных оснований полагать, что результаты освидетельствования являются ошибочными, он направляется на медицинское освидетельствование, уточнили в ведомства.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников ранее сообщил, что в 2022 году у автоинспекторов в России появится специальное оборудование, которое моментально сможет определить, пьян водитель или нет. Он пояснял, что по выдыхаемому воздуху специальный прибор может определить наличие паров алкоголя. Во многих странах, по его словам, такие приборы уже применяются.

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