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Служба безопасности Украины вызвала на допрос Шойгу

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала главу министра обороны России Сергея Шойгу для проведения следственных действий

В повестке, которую подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко говорится, что Шойгу должен прибыть в Мариуполь 20 июля «для вручения письменного подозрения».

Министру обороны России вменяется Министру вменяется «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований», приводит РБК содержание документа.

Шойгу стал фигурантом уголовных дел на Украине в 2014 году. Украинские следователи обвинили его в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях».

Два года спустя российского министра, его двух заместителей и еще десять генералов из числа высшего командного состава ВС России объявили в розыск на Украине. Им было «сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка».

Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия не раз опровергала данные о том, что в боевых действиях в Донбассе участвовали кадровые российские военные. Соответствующие обвинения со стороны Киева в Москве называли бездоказательными.


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