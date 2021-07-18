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«Зенит» в шестой раз завоевал Суперкубок России по футболу

Источник:
ТАСС
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Фото: Елена Рыбакова / CC BY-SA 3.0

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу московским «Локомотивом» и завоевал первый трофей нового сезона — Суперкубок России.

Встреча в Калининграде на одноименном стадионе завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Трофей «Зениту» принесли голы Далека Кузяева, Сердара Азмуна и Александра Ерохина.

«Что стало причиной такой уверенной победы? Характер и желание игроков победить, особенно во втором тайме. И движение, и количество моментов, которые создавали, — играли здорово, молодцы! Со страстью, с желанием сделать все для победы», — приводит ТАСС слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

По числу побед в матчах за этот титул сине-бело-голубые уступают только ЦСКА, который становился обладателем суперкубка страны семь раз.

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