«Зенит» в шестой раз завоевал Суперкубок России по футболу

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу московским «Локомотивом» и завоевал первый трофей нового сезона — Суперкубок России.

Встреча в Калининграде на одноименном стадионе завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Трофей «Зениту» принесли голы Далека Кузяева, Сердара Азмуна и Александра Ерохина.

«Что стало причиной такой уверенной победы? Характер и желание игроков победить, особенно во втором тайме. И движение, и количество моментов, которые создавали, — играли здорово, молодцы! Со страстью, с желанием сделать все для победы», — приводит ТАСС слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

По числу побед в матчах за этот титул сине-бело-голубые уступают только ЦСКА, который становился обладателем суперкубка страны семь раз.