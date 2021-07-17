Кудрин назвал причины развала СССР

Ключевой причиной развала СССР стала «затяжка» в проведении реформ и перестройки плановой экономики, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Экономический застой 1970-х стал прологом к тому, что Советский Союз переставал быть центром притяжения, роста уровня жизни и терял экономическую привлекательность, рассказал Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, СССР был не готов к реформированию экономики, которая постепенно теряла эффективность, а крах систем фактически предопределило последнее десятилетие, когда ситуация резко ухудшилась.

Кудрин отметил, что развал СССР никто не прогнозировал. Он отметил, что специалисты прогнозировали плавный переход от плановой экономики к рыночной, были даже составлены сценарии. Но в результате реализовался катастрофический вариант.

Ранее Кудрин заявлял, что современная Россия страдает советским синдромом — государства старается все контролировать и на все давать разрешения. По мнению главы Счетной палаты, следует сокращать вмешательство государства в экономику.