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Открыта меняющая мир аномальная фаза материи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Peter nussbaumer

Международная группа исследователей обнаружила первые доказательства присутствия на нашей планете аномальной фазы материи, которая кардинально меняет квантовые мир и может открыть путь к появлению принципиально новых технологий для обмена информацией.

Существование такой материи было предсказано еще в 1960-х годах, пишет Phys.org. В ходе экспериментов физики подвергали испытуемый материал воздействию коротких и интенсивных лазерных импульсов.

В результате они неожиданно зафиксировали присутствие крайне быстрых волн энергии, проходящих через этот материал. Ученые немедленно приступили к изучению аномальных волн с помощью световых импульсов.

Оказалось, что при комнатной температуре эти волны движутся со скоростью в одну сотую от скорости света, намного быстрее, чем можно ожидать в обычном материале. Однако при высоких температурах их распространение «замирает».

Единственное объяснение такого странного поведения — так называемая фаза «экситонного изолятора» вещества, когда наблюдаемые волны энергии поддерживаются заряженными нейтральными частицами, которые могут двигаться со скоростями электронов.

Такие частицы могут переносить информацию, не будучи ограниченными привычной физикой, что открывает невероятные перспективы перед специалистами. Например, такое свойство может оказаться эффективнее метода сверхпроводимости.

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