Microsoft вернет легендарную скрепку Clippy

Компания Microsoft намерена вернуть к жизни один из легендарных элементов своего офисного пакета приложений — скрепку Clippy, которая появлялась в старых приложениях Microsoft Office, чтобы давать советы по использованию программного обеспечения.

Разработчики опубликовали в официальном Twitter пост, в котором пообещали вернуть Clippy в Microsoft 365, если публикация наберет более 20 тысяч лайков. На данный момент пост набрал почти 170 тысяч лайков, поэтому шансы на скорое возвращение скрепки весьма высоки.

Clippy впервые появилась в Office 97. Нередко пользователи критиковали помощника за назойливость, поэтому в 2001 году Microsoft отказалась от использования скрепки в своих приложениях.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

При этом пока неясно, каким образом будет реализована новая функция — вполне возможно, что для современных офисных пакетов программ ретро-помощника кардинально переделают.