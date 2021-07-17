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Microsoft вернет легендарную скрепку Clippy

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Microsoft намерена вернуть к жизни один из легендарных элементов своего офисного пакета приложений — скрепку Clippy, которая появлялась в старых приложениях Microsoft Office, чтобы давать советы по использованию программного обеспечения.

Разработчики опубликовали в официальном Twitter пост, в котором пообещали вернуть Clippy в Microsoft 365, если публикация наберет более 20 тысяч лайков. На данный момент пост набрал почти 170 тысяч лайков, поэтому шансы на скорое возвращение скрепки весьма высоки.

Clippy впервые появилась в Office 97. Нередко пользователи критиковали помощника за назойливость, поэтому в 2001 году Microsoft отказалась от использования скрепки в своих приложениях.

При этом пока неясно, каким образом будет реализована новая функция — вполне возможно, что для современных офисных пакетов программ ретро-помощника кардинально переделают.

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