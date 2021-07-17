Правительство защитит пенсионные накопления

Правительство России одобрило проект федерального закона, который обеспечит защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков, сообщается на сайте кабмина.

После вступления законопроекта в силу люди, пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой, отмечается в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что любой российский гражданин может перевести свои средства из одного пенсионного фонда в другой, а новые меры помогут людям защитить свои будущие накопления.

Теперь пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, как это происходит сейчас, но и гарантированно добиться возмещения утраченных доходов.