Правительство защитит пенсионные накопления

Правительство России одобрило проект федерального закона, который обеспечит защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков, сообщается на сайте кабмина.
После вступления законопроекта в силу люди, пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой, отмечается в сообщении.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что любой российский гражданин может перевести свои средства из одного пенсионного фонда в другой, а новые меры помогут людям защитить свои будущие накопления.
Теперь пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, как это происходит сейчас, но и гарантированно добиться возмещения утраченных доходов.
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